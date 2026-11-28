L’udienza di merito è stata fissata per il 24 febbraio 2027, della vicenda legata al servizio di trasporto scolastico per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 però se ne parlerà lunedì 30 novembre, durante il Consiglio comunale di Arborea.

All'ordine del giorno c'è anche l'interrogazione presentata dalla consigliera di minoranza Valeria Manca. «Il Comune ha aggiudicato alla Società Fara S.r.l. il servizio di trasporto scolastico - si legge nel documento - Turmo Travel S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione davanti al Tar che il 22 ottobre ha accolto ai fini del riesame del punteggio relativo al criterio “Deposito e autorimessa”, poiché l’area offerta era descritta come scoperta e il capitolato richiedeva un’autorimessa chiusa e coperta. Il Tar - si legge ancora - ha mantenuto efficaci gli atti impugnati per garantire la continuità del servizio, avviato il 14 settembre 2026, e tutelare così l’utenza scolastica e l’interesse pubblico».

Il Comune ha affidato direttamente il patrocinio allo studio legale Porcu e Barberio, con un impegno di spesa di 20.427,68 euro. Manca interroga la sindaca Manuela Pintus «per sapere con quale atto è stata nominata la commissione giudicatrice, da chi era composta e con quali ruoli». Chiede poi «in quale verbale è motivato il punteggio attribuito a Società Fara S.r.l. per il criterio «Deposito e autorimessa» e quali documenti e verifiche lo hanno giustificato». Poi quali atti ha adottato il Comune in seguito all’ordinanza del Tar, su quali elementi è stata valutata la congruità dell’importo di 20.427,68 euro, quali fasi del giudizio copre il preventivo e quali somme sono già state liquidate o sono previste in aggiunta».