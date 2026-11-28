Il Comune di Cabras avvia una nuova campagna di sterilizzazione gratuita dei cani e dei gatti di proprietà per l’anno 2026, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono e il randagismo. Possono partecipare i titolari di aziende agricole con sede a Cabras, proprietari di cani regolarmente microchippati e iscritti all'Anagrafe Canina Regionale. Poi i cittadini residenti a Cabras proprietari di cani e di gatti non appartenenti a colonie feline. Le istanze dovranno pervenire entro le 13 del 4 dicembre tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 o via pec all'indirizzo: polizia.locale@pec.comune.cabras.or.it