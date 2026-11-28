La giunta dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla, con deliberazione del 26 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029 e l’elenco annuale 2027. Il piano prevede interventi per complessivi 19 milioni 277.444,67 euro, di cui 652.778 euro nel 2027 e oltre 18,6 milioni nel 2028.

Tra le opere inserite nell’elenco annuale figurano la realizzazione di una nuova stazione di servizio per il trasporto pubblico locale, con impianto fotovoltaico, per un investimento complessivo di 752mila euro, e l’adeguamento o la costruzione di nuove vasche per l’approvvigionamento idrico, insieme a una stazione di atterraggio per i mezzi antincendio, per 552.778 euro.

La parte più consistente delle risorse è concentrata nel 2028. Sono previsti due interventi nell’ambito del programma Iscol@ per l’ampliamento e il miglioramento degli edifici scolastici, per oltre 11,4 milioni di euro. In programma anche la realizzazione di un centro per i disturbi alimentari in strutture di proprietà della Asl di Oristano, per 2,41 milioni, la trasformazione del poliambulatorio di Ales in struttura socio-sanitaria intermedia, per 3,61 milioni, e il completamento dei Piani per gli insediamenti produttivi sovracomunali, con 500mila euro.

L’adozione del programma rappresenta un passaggio della pianificazione: lo schema sarà pubblicato per 30 giorni per consentire eventuali osservazioni e dovrà poi essere approvato in via definitiva dal Consiglio. Le risorse per finanziare gli interventi saranno previste nel bilancio 2027-2029.

(Unioneonline/En.Ne.)