L'obiettivo è quello di portare nelle vie del paese la magia, la creatività e la spiritualità del Natale. La Pro Loco di Siamaggiore ha organizzato l'iniziativa "Un paese di presepi". L'invito è rivolto a tutti: grandi, piccoli, famiglie e gruppi di cittadini. A loro viene chiesto di organizzare un presepe dando spazio alla fantasia e utilizzando qualsiasi materiale.

I presepi verranno esposti poi nelle vie del paese, contribuendo a creare un'atmosfera natalizia speciale e a rendere Siamaggiore più accogliente. Per iscriversi c'è tempo fino all'8 dicembre. Poi ci sarà la sistemazione di ciò che è stato realizzato. Per i primi tre presepi classificati ci saranno dei premi, mentre per tutti gli altri concorrenti è previsto un altro riconoscimento. Per qualsiasi informazione è necessario rivolgersi ai soci della Pro Loco.