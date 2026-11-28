Nessuna risposta. Ciò significa che i cittadini che si recano all'ambulatorio dell'Ascot e della Guardia medica, a causa della mancanza di una bacheca, ancora non conoscono gli orari dei medici. Ma i problemi non finiscono qui: c'è anche la richiesta di una giornata dedicata alla somministrazione dei vaccini rimasta inascoltata. Il Comitato Unisal, nato a giugno scorso con l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute, lunedì scorso ha inviato una lettera a Marilena Muggianu, direttrice del Distretto socio-sanitario di Ales-Terralba, con la quale chiedeva un intervento per migliorare i servizi alla comunità. «Ma nessuna risposta - spiega la presidente del Comitato, Laura Dessì - In realtà abbiamo inviato un messaggio anche alla direttrice generale Cattina, ma nulla. Eppure, negli incontri precedenti, aveva promesso ascolto e collaborazione. L'ambulatorio di Uras non dispone di uno spazio esterno in cui affiggere gli orari dei turni Asl e della Guardia Medica, ecco perché abbiamo chiesto l'autorizzazione a installare una bacheca esterna in cui poter esporre e aggiornare regolarmente gli orari. Senza permesso però noi non operiamo».

Ma non solo. Alcuni utenti hanno segnalato che, nelle ultime settimane, l'ambulatorio infermieristico risultava scoperto a partire dalle 11:00-11:15. Anche su questo non è arrivata nessuna risposta. C'è poi la proposta di un "Vaccino day": «Per ridurre i disagi legati agli spostamenti della popolazione fragile, abbiamo proposto di organizzare una o due giornate dedicate direttamente presso l'ambulatorio di Uras, come sta già accadendo in altri territori - spiega Dessì - Abbiamo anche dato la disponibilità a collaborare con il trasporto degli anziani che magari da soli non possono raggiungere l'ambulatorio. Ma nulla. Il nostro Comitato è a disposizione per supportare la Asl nella gestione logistica e organizzativa dell'evento, ma se nessuno ci degna di una risposta non possiamo fare nulla. Lunedì invieremo una segnalazione alla Regione - conclude Dessì - E poi, a questo punto, ci faremo sentire anche in altri modi».