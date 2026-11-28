Sarà la volta buona? Chissà. Intanto è iniziata la caccia ai soldi. Il Comune di Cabras riprova a ottenere i fondi per la realizzazione della pista ciclabile e pedonale tra Cabras e Torregrande. Attraverso l’Unione dei Comuni Sinis Terra dei Giganti, ha partecipato al bando regionale Istare, che mette a disposizione risorse per la realizzazione di ciclovie, presentando il progetto aggiornato e riadattato del tratto. Per rafforzare la proposta progettuale è stato richiesta l’adesione in partenariato della Provincia di Oristano, proprietaria della strada. Si tratta di un intervento strategico per il territorio, sul quale l’Amministrazione comunale porta avanti da anni un impegno costante, chiedendo la messa in sicurezza del collegamento stradale. Ma anche un'opera attesa da anni e molto sentita dalla comunità. Nel corso degli anni il Comune ha proposto progetti e promosso iniziative pubbliche per richiamare l'attenzione sulla necessità di un collegamento sicuro, come la mobilitazione in ciclopedalata con flash mob organizzata il primo maggio del 2022. Il progetto era stato bloccato dai pareri negativi degli uffici del paesaggio della Regione e della Soprintendenza che avevano rappresentato un ostacolo insuperabile per l'intervento. In sostanza, risultava troppo vicino alla palude. Una recente modifica normativa ha però riaperto la possibilità di procedere e il progetto sarà riproposto in conferenza di servizi, nell'ambito del nuovo bando regionale. «La ciclopedonale tra Cabras e Torre Grande è un obiettivo sul quale lavoriamo da anni e che non abbiamo mai abbandonato, nonostante le difficoltà e gli impedimenti autorizzativi che si sono presentati lungo il percorso - dichiara il sindaco Andrea Abis - Oggi possiamo tornare a lavorare concretamente per portare avanti un progetto fondamentale per la mobilità sicura di ciclisti e pedoni e per le prospettive di sviluppo turistico di questo territorio». Per la partecipazione al bando regionale è stato predisposto un DIP, documento di indirizzo della progettazione, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro, che prevede una corsia pedonale per i pedoni e i runners, una corsia per le biciclette, l’aiuola centrale, le opere idrauliche, l’illuminazione del percorso.