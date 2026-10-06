Oristano, lavori in corso in via Ciutadella de Menorca: stop al trafficoLa chiusura interesserà la circolazione veicolare per tutta la durata dell’intervento
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Due giorni di stop per consentire di rifare il manto stradale. Via Ciutadella de Menorca resterà chiusa al traffico giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, quando sono programmati i lavori di ripristino della carreggiata.
La chiusura interesserà la circolazione veicolare per tutta la durata dell’intervento e potrebbe avere ripercussioni anche sulle strade vicine, dove sarà necessario modificare i percorsi. L’intervento fa parte del programma di manutenzione della viabilità cittadina e riguarda una strada che necessita del ripristino del manto per migliorarne le condizioni di sicurezza e percorribilità.
I lavori dovrebbero concludersi nelle due giornate previste, ma la tempistica resta legata all’andamento del cantiere e soprattutto alle condizioni meteorologiche.