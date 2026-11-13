La mozione sull’housing sociale di via Lepanto diventa un nuovo terreno di scontro nella maggioranza di Massimiliano Sanna, che in Consiglio comunale si ritrova battuta sul voto: 12 contrari e 10 favorevoli. A rompere gli equilibri sono anche due voti in dissenso dalla coalizione: quelli del presidente del Consiglio Peppi Puddu, dell’Udc, che si schiera contro (diversamente dal proprio partito), e di Valeria Carta, consigliera di Sardegna al Centro 20Venti, la stessa formazione dell’assessore all’Urbanistica Paolo Angioi.

La proposta, illustrata dal presidente della Commissione Urbanistica Fulvio Deriu, chiedeva di trasmettere alla Regione gli atti per verificare la legittimità del titolo edilizio. Nel mirino le previsioni della zona B*, dal limite di altezza di 13 metri, superato dai 19,28 dell’edificio, alla cessione delle aree e ai parcheggi pubblici.

Uno «sgambetto» per Deriu che rivendica il senso della mozione: «Il mio intento era portare all’attenzione di tutti un problema serio: fare giustizia sociale attraverso un’applicazione coerente delle regole urbanistiche, uguali per tutti, senza favoritismi». Poi l’avvertimento: «C’è il rischio che un domani queste palazzine vengano dichiarate abusive dalla giustizia», con possibili conseguenze anche per gli acquirenti.

Nel dibattito Maria Obinu e Francesco Federico hanno richiamato il valore dell’housing sociale e l’emergenza abitativa, pur con riserve sulle modalità e sui tempi con cui la questione è arrivata in aula. Sergio Locci ha evidenziato i possibili rischi risarcitori per il Comune, mentre Giuliano Uras ha chiesto chiarimenti tecnici preventivi. Tra i favorevoli alla verifica regionale Antonio Iatalese e Gianfranco Porcu; Vincenzo Pecoraro ha invece contestato la scelta dell’area. Contrario alla mozione Umberto Marcoli, che ha criticato la gestione della vicenda e la mancata revisione del Puc.

Il sindaco Sanna ha definito la proposta una richiesta di approfondimento, precisando che non comporta l’annullamento del permesso. L’assessore Angioi ha preferito non intervenire nel merito. Il voto ha però consegnato un dato politico: la maggioranza non ha fatto quadrato.