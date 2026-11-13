La Provincia cambia guida alla Spo e punta su un volto nuovo. Il presidente Paolo Pireddu, ha nominato infatti l'ing. Stefania Pau nuova amministratrice della partecipata dell'Ente. Una scelta arrivata dopo la valutazione delle tredici candidature pervenute, individuando in lei le competenze necessarie per guidare la società nella sua prossima fase. Ingegnere, professionista, scelta non per appartenenza ma per valore. E questo il punto che il presidente ha voluto sottolineare nel comunicare la sua decisione.

«Ho scelto di affidare la guida della Spo a Stefania Pau - spiega Pireddu - perché possiede le capacità professionali, le qualità personali e la determinazione necessarie per svolgere al meglio questo incarico. Sono soddisfatto che questa responsabilità sia assunta da una donna, ma la scelta e stata compiuta guardando innanzitutto al valore della persona, alle sue competenze e alla fiducia nelle sue capacità».

Il presidente ha ringraziato l'Amministratore uscente, ing. Luca Soru, e tutta la struttura della Spo per l’importante lavoro portato avanti sino ad oggi. Sul futuro Pireddu ha voluto chiarire cje ruolo la Provincia intende affidare alla società. «Vogliamo che possa assumere un ruolo sempre più rilevante nel sistema dei servizi provinciali, mettendo a disposizione competenze e professionalità per rispondere alle esigenze anche delle amministrazioni locali». Ora tocca a Stefania Pau accompagnare la società verso un ruolo sempre più rilevante nei servizi provinciali, valorizzando risorse umane e professionalità già presenti.