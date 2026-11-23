Dalle fake news ai deepfake, passando per l’intelligenza artificiale. ConnEtica 2026 ha aperto questa mattina all’Istituto tecnico Lorenzo Mossa di Oristano con una mattinata dedicata al rapporto tra informazione, comunicazione e comunità, coinvolgendo anche gli studenti dei licei Dettori e Pacinotti di Cagliari. Non semplici spettatori, ma protagonisti dei lavori, chiamati a confrontarsi sui temi attraverso questionari interattivi accessibili con un QR code.

È partita così la nuova edizione della manifestazione promossa dall’associazione Oristano Oltre, che quest’anno ruota attorno al tema “La democrazia genera cura e apre al futuro” e propone sei mattinate di incontri, dialoghi e laboratori. A introdurre il progetto è stato il presidente dell’associazione, Giampiero Vargiu, che ha rilanciato l’obiettivo di costruire una comunità educante capace di coinvolgere scuole, istituzioni e territorio.

«Attraverso un patto educativo di comunità vogliamo mettere insieme tutta la nostra comunità territoriale, invitando e facendo in modo che le porte siano aperte e che tutti partecipino», ha spiegato Vargiu. Un percorso che nasce da un lavoro avviato alcuni anni fa e che, attraverso il coinvolgimento della Provincia e delle scuole, punta a dare una risposta anche ad alcune criticità del sistema educativo. «Non risolverà tutti i problemi delle scuole e delle nostre comunità, però potrà contribuire a risolvere o mitigare alcuni problemi annosi, come la dispersione scolastica, l’alfabetizzazione digitale e l’analfabetismo funzionale».

La mattinata, moderata dalla vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna Simona Scioni, ha visto gli interventi delle giornaliste Elisabetta Gola ed Elena Miglietti, quest’ultima in dialogo con il professor Marco Pignotti, docente dell’Università di Cagliari di Storia contemporanea e del Risorgimento, Storia del giornalismo e della comunicazione politica, e della filosofa Laura Candiotto. Al centro il rapporto tra mondo reale e digitale, la disinformazione e la responsabilità di chi comunica.

A dare il via ai lavori anche un video dedicato a Ipazia di Alessandria, che ha richiamato i pericoli delle notizie false e delle immagini manipolate, con un invito rivolto soprattutto ai ragazzi: fermarsi e verificare prima di condividere. «Anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo fare la nostra parte», ha concluso Vargiu.