Da oggi lunedì 23 novembre le donne e gli uomini fra i 50 e i 69 anni residenti in provincia di Oristano avranno un’opportunità in più per prevenire il tumore del colon retto: recarsi direttamente in una delle sette Case della Comunità del territorio e ritirare gratuitamente il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, senza necessità della lettera di invito da parte del Centro Screening oncologici della Asl di Oristano. Una volta eseguito il test a domicilio, seguendo le istruzioni riportate nel kit, lo si potrà semplicemente riconsegnare alla più vicina farmacia aderente al programma di screening e attendere l’esito dell’esame, che verrà comunicato tramite lettera, se negativo, o attraverso chiamata telefonica, nel caso fossero necessari ulteriori approfondimenti diagnostici. Da sottolineare che il test può essere eseguito solo se non è già stato effettuato nell’ambito del programma di screening negli ultimi due anni.

«Aderire allo screening del colon retto – spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione della Asl di Oristano Maria Valentina Marras – permette di prevenire il tumore, rimuovendo le lesioni precancerose, e di diagnosticarlo in fase iniziale, quando le probabilità di guarigione sono molto alte. In Italia si tratta del secondo tumore più diagnosticato. Aderendo al programma di prevenzione, l’intero percorso diagnostico e di cura è gratuito e coordinato dal Centro screening oncologici». «Il kit potrà essere ritirato oltre che nelle farmacie, anche nelle Case della Comunità di Oristano, Bosa, Ghilarza, Laconi, Samugheo, Santu Lussurgiu e Tramatza dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. Una volta ritirato il kit, sarà possibile restituirlo in una delle farmacie aderenti nei giorni ed orari indicati al link https://www.asl5oristano.it/servizio/centro-screening-oncologici/. Con questa modifica organizzativa dello screening del colon retto, concordata con Federfarma, intendiamo offrire alle persone che rientrano nel target a maggiore rischio, donne e uomini fra i 50 e i 69 anni, un’ulteriore opportunità di prevenzione – afferma la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina -. Ricordiamo che, oltre allo screening del tumore del colon retto, il Centro Screening della Asl di

Oristano offre anche quello per la prevenzione del tumore della cervice uterina, per le donne fra i 25 e i 64 anni, e quello per la prevenzione del tumore della mammella, per le donne tra i 50 e i 69 anni. Invitiamo chi rientra in questo target a rispondere alla lettera di invito o a contattare direttamente il Centro Screening per prenotare un appuntamento al numero 800 186 000” e/o via mail screening.oristano@asloristano.it».