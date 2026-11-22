“Vacciniamoci, per noi e per chi ama”. Lo slogan per la campagna vaccinale antinfluenzale della Asl 5 di Oristano è chiarissimo. E questa volta per sensibilizzare il maggior numero di persone sull’importanza di proteggersi dai virus dell’influenza stagionale «medici e infermieri hanno deciso di metterci la faccia». La Asl 5, con il suo ufficio stampa e la collaborazione del Servizio di igiene pubblica diretto da Maria Valentina Marras, ha realizzato una serie di video spot in cui i protagonisti sono proprio gli operatori sanitari dell’Igiene pubblica. Hanno deciso di scendere in pista, prestandosi a diventare testimonial della campagna vaccinale, per motivare maggiormente i cittadini. Quegli stessi volti, che i cittadini troveranno negli ambulatori dell’Igiene pubblica quando si recheranno per sottoporsi al vaccino.

Il primo spot riguarda la novità del 2026 con la possibilità di effettuare le vaccinazioni anche nelle Case della comunità. «È fondamentale diffondere il messaggio – spiega la direttrice Maria Valentina Marras – i vaccini sono indispensabili per le persone fragili, gli anziani, i malati cronici ma sono rivolti a tutta la popolazione». Negli spot successivi si protagonisti sono un operatore sanitario, una studentessa universitaria, una mamma e un nonno che spiegano i motivi per cui hanno deciso di sottoporsi al vaccino. «È importante che si comprenda che è una forma di protezione e rispetto non solo per se stessi ma anche per chi ci sta intorno» ribadisce Marras. Gli spot sono diffusi sui canali social della Asl per una campagna di comunicazione sempre più capillare.

«Dopo le vaccinazioni già concluse nelle Case di riposo della provincia, da qualche settimana è partita la campagna antinfluenzale dedicata alla popolazione in generale – ha spiegato la direttrice – Cinque i tipi di vaccino a disposizione, tra cui quello per i bambini che sostituisce lo spray nasale alla classica iniezione. Nel Centro vaccinale di Oristano immunizzeremo, su prenotazione, circa 150 persone al giorno, ma sarà possibile rivolgersi anche agli altri Centri vaccinali della provincia ed alle Case della Comunità, dove saranno organizzate delle giornate vaccinali ad accesso diretto e senza prenotazione».

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato e gratuito per le categorie a rischio: persone con più di 60 anni, persone con malattie croniche, soggetti ricoverati nelle strutture per lungodegenti, familiari e caregiver di soggetti fragili, bambini tra i sei mesi e i sei anni, donne in gravidanza e nel periodo post parto, operatori sanitari, persone addette ai servizi pubblici, personale a contatto con gli animali, donatori di sangue. Più in generale, la vaccinazione è indicata per tutte le persone che desiderano ridurre il rischio di contrarre la malattia influenzale o ridurne le complicanze «che talvolta possono essere molto pericolose» concludono dalla Asl.