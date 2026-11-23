Conto alla rovescia per fare tante risate e non solo. Il paese di Nurachi si prepara a vivere un periodo all’insegna del sorriso e del divertimento, senza rinunciare a momenti di riflessione sul valore dell’ironia nella vita quotidiana e sulla sua capacità di raccontare, con leggerezza e intelligenza, aspetti e sfumature della realtà. Da venerdì 27 a domenica 28 novembre 2026, Nurachi ospita il primo Festival dell’Ironia ideato da Santina Raschiotti, una tre giorni che si snoderà tra il Centro Polivalente, la Biblioteca Comunale e l’Aula Consiliare. Come una risata contagiosa, il Festival dell’Ironia andrà a toccare anche i paesi vicini nel mese di dicembre: infatti la prima edizione di questo esilarante festival sarà itinerante con diversi appuntamenti teatrali. Gli appuntamenti legati all’arte e al cinema saranno tradotti nella lingua dei segni da Giulia Petretto.

La giornata inaugurale di venerdì 27 novembre inizierà al pomeriggio: alle 16:30 la Biblioteca Comunale ospiterà un laboratorio di lettura per bambini mentre alle 19 presso l’Aula Consiliare del Comune di Nurachi si terrà la mostra inaugurale con l’artista Bettina Brovelli, con i disegni di Niccolò Vacca e Michele Antonelli, e le opere di Domus De Jenius 3d. Sabato 28 novembre, alle 16, il Centro Polivalente ospiterà lo Yoga della Risata a cura di Carla Atzori, le prenotazioni si possono effettuare al numero 347 851 8070 fino ad esaurimento posti. Alle 17 la pedagogista ed educatrice professionale Anna Cabizza dialogherà con Santina Raschiotti su un importante tema: “l’ironia nel lavoro con i ragazzi”. Alle 17:45 Elias Mandreu, collettivo di scrittura noir, dialogherà con Jimmy Spiga in "Se Dio vuole. E i carabinieri lo permettono". Alle 18:30 si approfondirà “l’ironia nell’arte” con l’esperto e operatore culturale Antonello Carboni. Alle 19:30 si accendono le luci del “Festival In Cantina” presso la Cantina Caddeo, storica dimora dell’Associazione Domus de Ladrini, qui si terrà un incontro con il comico e autore di stand up comedy Aurelio Sechi, l’appuntamento è su prenotazione al numero 347 7048043, fino ad esaurimento posti. Domenica 29 novembre, alle 16:30 presso il Centro Polivalente si terrà lo spettacolo di mimo “Tante Storie Buffe”, di Franco Fais in arte Monsieur Bubè . Alle 17:45 l’appuntamento è con il libro “Omicidio a Torregrande”, lo scrittore Matteo Manca dialogherà con Piero Franceschi mentre alle 18:30 Andrea Fulgheri dialogherà con Santina Raschiotti sull’ironia come fenomeno letterario, Carmena Edizioni.

Alle 19:15 si indagherà l’ironia nascosta nel Cinema con il regista Gian Paolo Vallati. Alle 20 la serata si trasforma con il Culture Club, un aperitivo conviviale e il dj set. Ma si ride anche a dicembre. Se l’appuntamento di Nurachi si preannuncia come una sorpresa tutta da scoprire, gli altri due centri si preparano ad accogliere il pubblico con nuove occasioni di incontro, spettacolo e divertimento. Il 18 dicembre, a Baratili San Pietro, presso l’ex casa Madau, si terrà lo spettacolo “Il Pasticcione”, dell’Associzione Tragodia Teatro di Mogoro. Il 22 dicembre a Tramatza, presso Casa Enna, si terrà lo spettacolo teatrale “Un divano per due” della Compagnia Teatrale di Sinnai L’Effimero Meraviglioso. L'iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Nurachi, promossa dal Comune di Nurachi, dall’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, con il coinvolgimento della Biblioteca Comunale, del Centro Commerciale Naturale e dell'Associazione Domus de Làdrini.