Nei giorni scorsi, ad Arborea, un gruppo di giovani ha lanciato alcune pietre contro una finestra e la porta della sala che ospita il coro Santa Cecilia, accanto al teatro dei salesiani, nel complesso di proprietà della Chiesa. Il fatto è accaduto venerdì sera, proprio durante le prove settimanali dei coristi. Fortunatamente i danni non sono ingenti, a parte una filatura nel vetro, ma il gesto è comunque grave, anche perché la pietra avrebbe potuto colpire qualche corista. Il parroco, don Silvio Foddis, ha denunciato l'accaduto sulla sua pagina Facebook, ricordando che in via Sant'Anna sono attive le telecamere.

«Cari ragazzi annoiati, se cercate visibilità, forse dovreste impegnarvi in attività più costruttive – ha scritto il sacerdote – Nella vita si può sorridere per tante altre cose molto più interessanti e belle dei sassi lanciati contro una finestra e una porta. La vita si può impegnare in cose molto più significative. Noi apriremo altri occhi e chissà, forse riusciremo a riconoscere qualcuno di voi». Al telefono, il sacerdote, ha preferito non fare altri commenti, mentre una presa di posizione decisa è arrivata dalla sindaca Manuela Pintus.

«Oltre a condannare l’episodio di venerdì, inviterei i responsabili a visitare le prove del coro Santa Cecilia, un'attività che restituisce bellezza e partecipazione a persone di tutte le età – ha dichiarato – I coristi e il maestro svolgono un lavoro importante anche dal punto di vista sociale».