Tre gli obiettivi: far conoscere ai più piccoli il luogo in cui lavorano i propri genitori, raccontare la storia della Cooperativa e mostrare da vicino le attività e le persone che ogni giorno, insieme ai Soci Produttori, contribuiscono alla sua crescita. La Produttori Arborea ha organizzato l’iniziativa “Genitori e Figli in Azienda”, dedicata ai figli dei propri collaboratori. L’iniziativa si è inserita nel percorso che la Cooperativa ha intrapreso per la parità di genere. Un impegno riconosciuto nell’aprile 2025 con il conseguimento della certificazione.

La giornata del 21 novembre è stata inoltre organizzata in continuità con la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre: un’occasione simbolica per dedicare attenzione ai più giovani e al loro rapporto con il mondo del lavoro e delle famiglie. La giornata ha offerto ai bambini l’opportunità di entrare in contatto con il mondo della Cooperativa, scoprendone gli spazi, le attività e le diverse professionalità. Un’occasione per comprendere più da vicino il lavoro svolto quotidianamente da mamme e papà e conoscere la realtà di cui fanno parte. Fondata nel 1955, la Cooperativa Produttori Arborea è una realtà articolata che opera in diversi comparti della filiera agroalimentare. Le sue attività comprendono il settore ortofrutticolo, attraverso il marchio Primoverde, il comparto mangimistico e agrozootecnico, con Meridoro, e la filiera della carne bovina, rappresentata da Rossopregio. Tre ambiti diversi, accomunati dal lavoro di soci e dipendenti e da un’organizzazione che segue le diverse fasi delle rispettive filiere.

“Genitori e Figli in Azienda” ha rappresentato un momento per rafforzare il legame tra Cooperativa, persone e famiglie, avvicinando le nuove generazioni a una realtà che, da oltre settant’anni, è un punto di riferimento per l'isola.