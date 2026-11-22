Nuovo look per i campi sportivi di via Azuni. La giunta comunale di Norbello ha approvato, con la deliberazione dell’11 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della piscina comunale e del campo sportivo in erba sintetica di via Azuni. .

I lavori interesseranno innanzitutto la piscina, con la bonifica e la pulizia delle vasche, la riparazione delle perdite nelle condotte interrate e il ripristino delle pavimentazioni perimetrali. È prevista la posa di una nuova membrana impermeabile in Pvc-p armata, oltre alla revisione del sistema di sfioro, della vasca di compenso e degli impianti tecnologici. Saranno sottoposti a manutenzione pompe, filtri e sistemi di trattamento dell’acqua, mentre l’impianto elettrico sarà ripristinato e i proiettori subacquei sostituiti con nuovi dispositivi a led.

Per il campo sportivo, utilizzato per il calcio a otto e a cinque, è prevista la rimozione del manto deteriorato e la posa di una nuova superficie sintetica drenante, con filato alto 40 millimetri e un'estensione di circa 1.850 metri quadrati. Saranno sistemati il piano di appoggio e i drenaggi perimetrali. Parte del vecchio manto, per circa 600 metri quadrati e se ancora in buone condizioni, sarà recuperata e riutilizzata nelle aree attrezzate del parco sportivo. Previsti anche il riposizionamento delle attrezzature e la sostituzione delle reti delle porte. La durata prevista dei lavori è di 90 giorni lavorativi dalla consegna delle aree.

(Unioneonline/En.Ne.)