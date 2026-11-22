Sono le 22 quando oltre ai quaranta pazienti in attesa di essere visitati dopo ore di attesa, ci sono anche tanti soccorritori. Il motivo? Sono finite le barelle, il che significa che chi arriva al San Martino in ambulanza resta nella lettiga del mezzo, che quindi per diverso tempo resterà fermo. È uno dei tanti disagi vissuti venerdì notte al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano. Sono intervenuti anche i carabinieri, forse allertati dai pazienti stremati, in attesa da oltre 10 ore. Negli ambulatori erano presenti solo due medici.

Il caos è iniziato intorno alle 18, quando sono arrivati diversi pazienti in codice rosso. Ecco perché tutti gli altri, in attesa dalla mattina e arrivati da ogni angolo della provincia, non venivano chiamati. Alle 22:16 c'erano 5 codici rossi, 14 arancioni, 19 azzurri e 8 verdi. Per questi ultimi, come si leggeva anche nel sito della Regione, i tempi medi di attesa erano di otto ore.

Chi era steso su una barella dalla mattina alla fine ha iniziato a urlare, e non solo per il dolore: molti anziani non resistevano più per la troppa attesa e hanno anche deciso di andarsene. Senza essere visitati.

Per le guardie giurate è sempre più difficile gestire la situazione. I pazienti si rivolgono a loro per capire se c'è la possibilità di essere visitati, ma loro possono solo riferire la lamentela.

«Qui è ogni giorno peggio – ha detto una guardia rispondendo alla figlia di un anziano che urla dai dolori – Purtroppo anche oggi ci sono solo due medici nonostante l'emergenza, ecco perché bisogna attendere anche un giorno intero».

Ma vengono “assaliti” anche gli infermieri che si affacciano nella sala d'attesa. I pazienti, disperati, chiedono informazioni anche a loro. «Non sappiamo nulla», dicono. E poi continuano a correre da una parte all’altra.

Anche venerdì notte non sono mancate le liti. Sono le 2 di notte quando una paziente stanca e sofferente da dieci ore ha alzato la voce contro l'infermiere del triage, anche lui provato da ore di lavoro ininterrotte. E alla fine si è sfogato con tutti i presenti: «Qui più facciamo bene, più veniamo trattati male. Ma la colpa di tutto questo non è nostra, noi facciamo tutto ciò che è possibile, cercate di capire». E poi ancora l’arrivo di altre ambulanze.