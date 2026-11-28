È vicina a Oristano e alle spiagge. Il contesto è più tranquillo rispetto alla città ma ciò che attira di più sono i prezzi degli immobili: più convenienti sia per chi decide di vivere in affitto sia per chi acquista casa.

Sono sempre di più le persone che scelgono di abitare a Santa Giusta, anche se non sono nate e cresciute nel paese lagunare. La conferma arriva dall’Ufficio anagrafe del Comune. I dati sono stati appena sfornati dalla funzionaria dell’ufficio Anagrafe Marisa Perra: «Nel 2025 le persone che hanno richiesto la residenza a Santa Giusta sono state 114, 52 uomini e 62 donne. Arrivano da varie zone della Sardegna ma anche da oltre mare, ad esempio da Campania e Basilicata, soprattutto per motivi di lavoro – spiega – Non dimentichiamo che noi abbiamo il porto industriale e la capitaneria. Ma arrivano anche dalla vicina Oristano». Nel 2026 altri ingressi: «Abbiamo registrato altri 110 residenti, 57 uomini e 53 donne, non originari di Santa Giusta – osserva Perra – Tutti raccontano che scelgono il nostro paese perché la vita costa meno rispetto ad Oristano. E sono inferiori anche le tasse. Poi tutto ciò che manca si trova a due chilometri di distanza».

Ci sono poi anche coloro che chiedono la residenza perché vivono stabilmente a Casa Melania, il centro per anziani e nella struttura residenziale psichiatrica di via Donizetti.

Il sindaco Antonello Figus sottolinea anche un altro aspetto: «Dall’ufficio finanziario riferiscono che sono tanti i cittadini non originari di Santa Giusta che prendono il bonus bebè, perché si tratta di un Comune con meno di 5mila abitanti – sostiene – Si tratta di un contributo di 600 euro al mese per il primo figlio e 400 per il secondo fino al quinto anno di età». E ancora un altro fattore economico gioca un ruolo non da poco: «Non applichiamo l’Irpef e tutte le altre tasse sono al minimo – aggiunge Figus – Purtroppo non abbiamo lotti liberi dove poter costruire, altrimenti la domanda sarebbe ancora più alta. Sono certo che dopo l’approvazione del Piano particolareggiato del centro storico, quando sarà finalmente possibile ristrutturare anche immobili storici, Santa Giusta piacerà ancora di più».