Sabato 5 dicembre, a partire dalle 9.30, nella sede del Consorzio Turistico Due Giare, a Baressa, si terrà un incontro sulla realtà e le prospettive dell’olivicoltura nel territorio, intitolato “Due Giare d’Olio”. «Una delle mission del Consorzio è quella di costruire occasioni di sviluppo della zona valorizzando gli aspetti che la caratterizzano - ha esordito il presidente delle Due Giare Lino Zedda - uno di questi è la potenzialità delle produzioni locali, tra cui vi è quello dell’olivicoltura». Un’attività di valorizzazione già avviata e portata avanti dal Consorzio negli anni novanta, attraverso un concorso dedicato agli oli del territorio. «Oggi il settore si è sviluppato qualitativamente ed è cresciuto in maniera importante anche quantitativamente – prosegue Zedda - e le attività consapevoli del valore dei prodotti di qualità manifestano sempre più interesse a conoscenze che aiutino il percorso di miglioramento. Il ruolo della giornata di sabato 5 dicembre fornirà un contributo al processo di crescita qualitativo del settore e metterà in luce le prospettive future e il valore che acquistano i prodotti di qualità anche grazie al processo di trasformazione».

Il via ai lavori alle 9.30, con i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori. Tanti gli argomenti trattati: il ruolo del Gal e dell’Agenzia Laore in ambito olivicolo, le tecniche colturali e di estrazione dell’olio extravergine d’oliva. Ancora il futuro dei frantoi, il paesaggio olivicolo e la valorizzazione del territorio e, immancabile, l’aspetto culinario. Infine, nell’ultima parte si parlerà del ruolo dell’extravergine in cucina e, in chiusura, lo chef Stella Michelin Salvatore Camedda curerà un buffet per tutti i presenti. «Sarà una bella occasione di confronto – conclude Zedda - con l’obiettivo di far crescere un prodotto importante della nostra Marmilla».