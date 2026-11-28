Sarà la volta buona? Chissà. Intanto, però, in fondo al tunnel si intravede uno spiraglio di luce. Il Comune di Cabras ha approvato il progetto esecutivo per completare l'ultima parte della rete fognaria nella borgata marina di San Giovanni di Sinis. Una perla del territorio amata dai turisti, dove ancora oggi chi ci abita e chi ci lavora è costretto a smaltire le acque sporche con l'autospurgo. «Questa volta sono ottimista - dice il sindaco Andrea Abis - Tutti i grossi scogli sono superati. Presto vedremo gli operai al lavoro. E a quel punto per quel paradiso ci sarà la vera svolta». La Giunta comunale si è riunita pochi giorni fa per approvare il progetto esecutivo. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter poi pubblicare il bando e affidare i lavori. Il costo totale dell'investimento è di 400.000 euro. Risorse che fanno capo al finanziamento di due milioni di euro ricevuto nel 2011 dalla Regione. «La gara sarà pubblicata a breve - promette Abis - in modo da poter subito partire con i lavori che, questa volta, riguarderanno le due piazze della borgata». Nei prossimi giorni si attendono notizie anche in merito alla realizzazione del collegamento con il depuratore già esistente nella borgata di Funtana Meiga, a pochi chilometri di distanza, che una volta pronto sarà gestito da Abbanoa. «Siamo in attesa della conclusione della conferenza di servizi - spiega Abis - Spero che i pareri di tutti gli Enti consultati siano positivi, così potremo considerare anche questa importante partita».