Conoscere dove e quanto si ammalano i sardi per programmare interventi di prevenzione efficaci. In Sardegna, però, manca ancora una mappatura completa delle patologie oncologiche, nonostante la legge che ha istituito il Registro Tumori risalga al 2012. Un ritardo che sarà al centro dell’incontro-dibattito promosso dal Coordinamento dei Comitati Sardi per la Sanità Pubblica, insieme al Comitato per il Diritto alla Salute della Provincia di Oristano e a Medicina Democratica.

L’appuntamento è per mercoledì 18 novembre, alle 17, nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni, con ingresso da via Cagliari. Al centro del confronto i ritardi nell’attivazione del Registro Tumori regionale e dei registri territoriali, strumenti fondamentali per conoscere la reale diffusione delle patologie oncologiche e orientare le politiche sanitarie.

In Sardegna si stimano circa 10.200 nuovi casi di tumore e 5.200 decessi ogni anno. L’isola registra inoltre una mortalità oncologica pari al 33% del totale dei decessi, sopra la media nazionale.

A discutere delle criticità e delle possibili soluzioni saranno Francesco Carta, Mario Usala, Giulia Gramignano, Mario Budroni e Giorgio Madeddu. Sono previsti anche gli interventi della direttrice della Asl 5 Grazia Cattina, dei consiglieri regionali e del pubblico.