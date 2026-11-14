Due ragazze che avevano perso l'orientamento sul versante occidentale di Cuglieri, nei pressi delle cascate di Capo Nieddu, sono state raggiunte e messe in salvo questa sera dai Vigili del Fuoco.

A far scattare l'allarme sono state le stesse giovani, riuscite a inviare una richiesta di aiuto poco prima che la batteria del loro telefono si esaurisse completamente. Partendo proprio dalla geolocalizzazione della chiamata, le squadre hanno delimitato l'area di intervento e avviato una battuta di ricerca mirata lungo i possibili sentieri percorsi dalle escursioniste.

Intorno alle 19, ormai al buio e sotto una fitta pioggia, il lieto fine: le due ragazze sono state individuate vicino a un nuraghe, soccorse e riaccompagnate fino alla loro auto. Alle operazioni hanno preso parte gli uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cuglieri insieme ai carabinieri della stazione locale.

(Unioneonline/En.Ne.)