Sarà la distribuzione dell'avanzo di amministrazione il tema centrale della prossima seduta del Consiglio comunale di Abbasanta, convocata dalla sindaca Patrizia Carta per giovedì 19 novembre alle 18.30 nei locali dell'Ex Biblioteca Comunale di viale delle Rimembranze. L'assemblea sarà chiamata ad approvare una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, passaggio che consentirà di destinare le risorse disponibili a servizi, attività e interventi di interesse per la comunità.Prima di affrontare questo punto, i consiglieri dovranno esaminare e votare la ratifica delle variazioni al bilancio già approvate dalla Giunta comunale attraverso le deliberazioni numero 59 del 13 ottobre e numero 62 del 5 novembre. All'ordine del giorno figurano inoltre due modifiche regolamentari di carattere tributario e amministrativo. La prima riguarda il regolamento del Canone Unico Patrimoniale, che disciplina l'occupazione del suolo pubblico e la diffusione dei messaggi pubblicitari sul territorio comunale. La seconda interessa il regolamento che disciplina la compartecipazione comunale all'addizionale Irpef, una delle principali entrate fiscali a disposizione dell'ente.

La seduta si preannuncia quindi particolarmente significativa per gli aspetti finanziari e regolamentari, con decisioni che avranno effetti diretti sulla programmazione delle attività comunali e sull'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'amministrazione.