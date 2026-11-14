Un ospite tanto inatteso quanto restio ad andarsene ha stravolto il fine settimana dei riti religiosi.

Da oggi infatti, un esemplare di falco ha trovato rifugio all’interno della chiesa parrocchiale della Beata Vergine dell'Immacolata, rendendo di fatto inagibile l'edificio sacro per le celebrazioni liturgiche. ​Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e degli agenti del Corpo Forestale, ogni tentativo di recuperare il rapace e accompagnarlo all'esterno si è rivelato vano.

L'animale, probabilmente disorientato dall'ampiezza degli spazi e dall'altezza delle navate, continua a stazionare nelle zone più alte della struttura, rendendo impossibili le operazioni di cattura in sicurezza. A comunicare la singolare vicenda è stato direttamente il parroco, Padre Paolo Contini, che si è visto costretto a riorganizzare d'urgenza tutte le attività pastorali del weekend.

«Giocoforza abbiamo dovuto trasferire le funzioni - spiega il sacerdote - per garantire comunque il regolare svolgimento della vita parrocchiale. Per questo motivo, sia le messe prefestive che le celebrazioni domenicali vengono officiate nella chiesa di Sant'Antioco. Anche l'appuntamento con il catechismo dei bambini, è confermato per le ore 11 ma trasferito anch'esso a Sant'Antioco». Questo in attesa che il volatile decida finalmente di riprendere il volo verso l'esterno.