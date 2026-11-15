Un incendio divampato in via Kennedy, a Samugheo, ha devastato un locale adibito a legnaia e deposito di materiali edili. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state particolarmente complesse, con diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate.

La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa del Comando provinciale di Oristano intorno alle 10. Sul posto sono intervenute una squadra del distaccamento di Abbasanta e una del distaccamento di Sorgono, appartenente al Comando di Nuoro. A supporto sono stati inviati anche un'autobotte e il nucleo NBCR, specializzato negli interventi che riguardano rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici.

A rendere più difficili le operazioni è stata soprattutto la grande quantità di legna e materiali accumulati all'interno del locale, oltre alla possibile presenza di coperture o materiali contenenti amianto che ha imposto particolari precauzioni per tutelare la salute degli operatori e della popolazione.

Non si registrano persone coinvolte. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire le cause del rogo.

(Unioneonline)