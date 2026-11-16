Trattori fermi e parcheggiati intorno alla piazza, cuore del paese. Davanti al Municipio, un centinaio di allevatori in ginocchio tra cui tanti giovani con un futuro incerto. Ma non sono mancati i cartelloni con su scritto: «Arborea non si piega, ma non può farcela da sola» o «Meno litri di latte in stalla e più costi in collezione: i conti non tornano».

L'appello di Eleonora Colombari, appena 22 anni, la più giovane allevatrice presente, riassume ciò che sta accadendo ad Arborea: «Ho scelto di fare questo lavoro per seguire le orme della mia famiglia, ma vorrei lavorare con serenità, non fare fatica ad arrivare a fine mese». Questa mattina il comparto ha alzato la voce per il prezzo alto di bollette e gasolio, per il rincaro delle materie prime e per la produzione in forte calo a causa delle alte temperature. Simbolicamente hanno restituito le chiavi delle loro aziende al sindaco Manuela Pintus, in prima linea per sostenere la categoria. L’iniziativa è stata promossa da Coldiretti Oristano. Il presidente della Coldiretti di Arborea, Giancarlo Capraro: «È un gesto simbolico per rivendicare alle istituzioni regionali che Arborea ha bisogno di interventi emergenziali e strutturali. La calura ha fortemente influito negativamente sulla redditività delle aziende: gli animali sotto stress non hanno prodotto come al solito. Sono necessari interventi strutturali. Auspichiamo, attraverso interventi volti all'innovazione tecnologica, di poter dotare gli animali di impianti di raffreddamento e di poter mitigare gli effetti del clima».

Serena Lasi, 46 anni, e Ilaria Cenghialta, 49 anni: «Rispetto allo scorso anno, siamo riusciti a produrre anche sette quintali in meno di latte al giorno. Con il caldo, la resa da parte degli animali è stata molto scarsa. Per ora resistiamo, ma da soli non durerà».

Presente anche la coppia di fidanzati Giulia Schirru e Angelo Collura: «Ci sono giorni in cui si lavora dalle quattro del mattino fino a sera, ma a fine mese rimane ben poco. Passiamo la nostra giornata in stalla, ma con i rincari e i problemi legati al caldo non è più possibile andare avanti».

Per il direttore di Oristano, Emanuele Spanò: «Il caldo prolungato dell’estate ha ridotto la produzione di latte - ricorda - chi aveva già ammodernato le stalle è riuscito a contenere il calo, ma con le bollette più alte fatica a recuperare quanto ha investito e a programmare nuovi interventi. Chi non aveva le risorse per adeguare le strutture ha subito perdite più pesanti e si è ritrovato con meno ricavi proprio mentre aumentavano i costi di gasolio, energia e concimi - aggiunge - chiediamo che i sostegni per il gasolio arrivino subito alle aziende, che si mettano in campo strumenti per compensare gli altri rincari e che si accelerino i bandi per le infrastrutture aziendali. Le imprese devono sapere su quali risorse possono contare e in quali tempi».

«Parliamo di un sistema Arborea che genera oltre 400 milioni di euro di valore della produzione ogni anno ed è una realtà che ha un peso nell’economia di tutta la Sardegna e che deve poter tornare a investire - sottolinea il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba - per questo il Master Plan straordinario per Arborea contro i rincari può dare alle aziende il sollievo necessario per superare questa fase. Il piano può intervenire nel breve periodo a rafforzare la competitività dell’intera filiera. Su queste priorità chiediamo alla Regione di lavorare insieme alle imprese e alle istituzioni del territorio».

A fine mattinata è arrivato l'assessore regionale all'agricoltura Franceso Agus che ha rassicurato gli allevatori sull’impegno della Regione a sostenere le aziende del territorio. Coldiretti Oristano considera questa disponibilità un primo passo e chiede che il confronto porti a misure e tempi certi, sia per dare liquidità alle imprese in difficoltà sia per rimetterle nelle condizioni di investire.