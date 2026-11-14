La comunità abbasantese si prepara a celebrare la sua patrona. Torna “Sa Festa de Santa Caderina”, la festa dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, con un programma che unisce fede, tradizione e divertimento, dal 16 al 25 novembre.

Un appuntamento organizzato dal Comitato Santa Caterina, con il Comune, la Pro Loco e le associazioni del paese. La novena andrà avanti sino a domenica 22 novembre, ogni giorno alle 18, si celebrerà anche la Santa Messa. Lunedì 23 novembre, sempre alle 18, la Messa con novena e primi Vespri. Martedì 24 novembre, alle 16, Santa Messa, novena e vespri, in preparazione alla giornata solenne.

Il momento più atteso è mercoledì 25 novembre, festa della patrona. Alle 10.30 processione e Santa Messa solenne, presieduta dal don Alessandro Manunza. Alle 18 la Santa Messa vespertina chiuderà le celebrazioni religiose. Spazio importante ai festeggiamenti civili, concentrati nella giornata del 25 novembre.

Si parte con l'apertura del Meta Museo Etnografico presso la Casa Aragonese, visitabile dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Alle 13.00 il pranzo ambulanti, alle 15 l'animazione bimbi con la Magia del Divertimento. Nel pomeriggio intrattenimento musicale con Matteo Scano alle 19.00 a cui seguono i fuochi d'artificio, e ancora musica con Matteo Scano, per chiudere in festa.