Si conclude domenica 14 novembre l'intenso weekend che ha visto impegnata la Croce Rossa Italiana i nell'esercitazione regionale Sarexe 2026, un'importante attività di formazione, addestramento e simulazione operativa per 170 persone che ha coinvolto i territori di Ghilarza, Tadasuni e Sorradile. Per tre giorni volontarie e volontari provenienti da tutta la Sardegna hanno lavorato fianco a fianco con il Corpo Militare, delle Infermiere volontarie e gli operatori specializzati, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di intervento nelle emergenze e consolidare la collaborazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile. Le attività, coordinate dalla base logistica allestita nell'ex asilo del Cottolengo e nel campo operativo di piazza San Palmerio, si sono concentrate soprattutto nell'area del Lago Omodeo, dove sono stati realizzati numerosi scenari addestrativi.

Tra queste simulazioni di soccorso in acqua con l'impiego di natanti a motore, esercitazioni di ricerca in superficie per il ritrovamento di persone e oggetti dispersi, prove con idrovore dedicate alla gestione di eventi alluvionali e attività di riconoscimento supportate dall'utilizzo di droni.

«Sarexe 2026 ha rappresentato un momento fondamentale di crescita per tutte le nostre componenti», sottolinea il presidente del Comitato Regionale Sergio Piredda, «Le emergenze richiedono preparazione, rapidità e capacità di lavorare in squadra. Attraverso scenari realistici, fra i quali una ipotesi di persona colpita dall'Ebola, abbiamo potuto verificare la procedura, migliorare il coordinamento e consolidare competenze che, in caso di necessità, saranno messe al servizio delle comunità». Soddisfazione anche da parte dei responsabili dell'organizzazione. «L'esercitazione», sottolinea il direttore Matteo Baldi, «ha dimostrato ancora una volta il valore dei nostri volontari e la loro disponibilità a formarsi continuamente.

«Lavorare in contesti complessi come quelli simulati durante il weekend permette di affinare le capacità operative e di rafforzare l'integrazione tra le diverse specializzazioni presenti nella Croce Rossa». Un aspetto particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle amministrazioni locali che hanno ospitato l'iniziativa.