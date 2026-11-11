I furti di immagini sacre per raccontare la storia del popolamento della Sardegna. Sarà questo il filo conduttore della conferenza in programma domenica 15 novembre, alle 18, nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni, a Oristano.

L’appuntamento, dal titolo “Culto dei santi e popolamento nella Sardegna tra Seicento e Ottocento”, vedrà protagonista Giampaolo Salice, professore associato di Storia Moderna all’Università di Cagliari, nell’ambito del ciclo “L’Antiquarium Arborense racconta la Sardegna”, promosso dall’Antiquarium Arborense e dalla Fondazione Oristano e curato da Carla Del Vais.

Al centro dell’incontro ci saranno i cosiddetti "fura santus", i furti di immagini sacre, a partire da una testimonianza raccolta alcuni decenni fa da un pastore. Da quel racconto è nata un’indagine scientifica che ha messo in relazione la sottrazione e la contesa delle statue dei santi con la nascita degli insediamenti e l’organizzazione del territorio. Attraverso il confronto tra memoria orale e documenti d’archivio, Salice illustrerà come il linguaggio religioso diventasse anche uno strumento per rivendicare giurisdizioni, prerogative e diritti.

La conferenza fa parte del ciclo “Archeologia, arte e scienza tra l’isola e il Mediterraneo”, che propone quattro appuntamenti dedicati alla storia e alla cultura della Sardegna. La partecipazione è libera.