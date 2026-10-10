Sono tre le manifestazioni che l’Amministrazione comunale di Ghilarza ha individuato per assegnare i contributi in arrivo dall’Unione dei Comuni del Guilcier con l’avanzo di amministrazione e destinati per attività di promozione del territorio.

Un tesoretto di 10 mila euro che l’Unione ha assegnato ai Comuni in modo da organizzare per il 2026 eventi in maniera congiunta, evitando sovrapposizioni che possano portare i turisti a dover scegliere tra un centro o l’altro. A Ghilarza la scelta è ricaduta su due manifestazioni che si sono già svolte: i festeggiamenti per San Palmerio proposti dal 10 al 14 luglio e quelli per Sant’Antioco tenutisi dal 31 luglio al 2 agosto.

Per i primi al Comitato sono stati assegnati quattro mila euro, per Sant’Antioco tremila euro. L’ultima scelta è ricaduta invece su “Arte e sapori”, che, come annunciato in questi giorni dalla Pro loco, si terrà il prossimo 20 dicembre. «Un evento – chiariscono dalla Giunta Usai - che rappresenta un positivo sostegno alla promozione del territorio nonché al miglioramento dell’immagine turistica del paese, anche riguardo allo sviluppo del sistema delle attività produttive locali, con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici ghilarzesi». Il contributo in questo caso è di tremila euro.

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