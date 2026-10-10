Contributi per la prima casa a Villa Verde: via alle domande contro lo spopolamentoIl Comune mette a disposizione 52mila euro di fondi regionali per l'acquisto o la ristrutturazione. Le istanze scadono giovedì 15 ottobre
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Il Comune di Villa Verde ha pubblicato un avviso per la presentazione delle istanze per ottenere i contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione delle prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti. L’intervento rientra all’interno delle “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” messe in campo dalla Regione.
Il Comune, per l’anno 2026, ha a disposizione poco più di 52mila euro. Le domande andranno presentate entro giovedì 15 ottobre. La istanze, compilata in ogni parte e completa degli allegati, potranno essere presentate via PEC (indirizzo tecnico.villaverde@legalmail.it), tramite raccomandata A/R o a mano, inserendo la documentazione in busta chiusa.