Il grigio delle serrande abbassate domina il centro storico e si estende anche verso la periferia. Negli ultimi anni, a Cabras, tantissime attività commerciali hanno chiuso i battenti e il fenomeno è proseguito anche nel 2026. Il 31 ottobre scorso, dopo 32 anni, ha chiuso l'unica cartolibreria del paese; tra qualche settimana, dopo oltre 80 anni, chiuderà i battenti anche lo storico supermercato della famiglia Casula. Si tratta dell'ultima bottega di generi alimentari che era riuscita a resistere alla crisi.

Gianni Casula, titolare dello storico supermercato di Corso Umberto, dovrà presto chiudere per sempre l'attività che i genitori gli avevano affidato: «Dopo 42 anni e altrettanti di lavoro della mia famiglia, non è più possibile andare avanti - spiega - Tra i rincari dovuti alla guerra e al clima, la concorrenza dei supermercati che praticano prezzi più bassi e le persone che possono spendere sempre meno, dobbiamo scrivere la parola fine. Prima che sia troppo tardi».

Gianni Casula non è felice quando racconta la sua arresa: «Mollare dopo una vita trascorsa in questo piccolo supermercato fa male, mi sembra chiaro. Per me non è stato solo lavoro. I clienti, quelli storici, con il tempo sono diventati amici. Mi mancheranno le chiacchierate con loro». Da qualche giorno, tanta merce è in saldo: «In modo da svuotare il negozio il prima possibile - spiega Gianni Casula - qui dentro lascio un pezzo importante della mia vita».