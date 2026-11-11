Avanti adagio. L'economia della Sardegna nella prima parte del 2027 ha fatto registrare una crescita dello 0,7%, un dato inferiore quello nazionale (0,9%) e del Mezzogiorno (1,0). L'indicazione scaturisce dall'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia presentato dal direttore della sede cagliaritana Giovanni Giuseppe Ortolani.

Le tensioni internazionali, in un mondo dilaniato da vecchi e nuovi conflitti, hanno provocato il rialzo dei prezzi, «alimentando - si legge nel report - le pressioni sui costi delle imprese e sui prezzi al consumo».

A settembre l'inflazione ha raggiunto il 4,4% provocando rincari che hanno riguardato principalmente il settore immobiliare, i trasporti e l'energia. Per le imprese, i programmi di investimento risultano in calo. Diminuisce anche la redditività delle realtà produttive dell'Isola. Si è ridotto il numero degli imprenditori che prevedono di chiudere l'esercizio in utile e circa il 70% prefigura un calo dei margini di profitto.

Il settore delle costruzioni continua a beneficiare dell'espansione degli investimenti pubblici. Rilevante la quota di interventi legati al Pnrr per un valore di 2,4 miliardi. Oltre l'80% degli esborsi è destinato a digitalizzazione, transizione ecologica, istruzione e ricerca.

Il turismo si conferma un sostegno affidabile. Nei primi otto mesi le presenze sono aumentate del 4,6% e i passeggeri negli aeroporti regionali dell'8,9%, soprattutto grazie agli arrivi dei turisti stranieri.

Cresce, nel primo semestre, il reddito disponibile delle famiglie (del 3% in termini nominali, solo dello 0,7% in termini reali).

L'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia mette in evidenza il decremento dei mutui concessi dagli istituti bancari per l'acquisto di abitazioni. In peggioramento la qualità del credito. Il tasso di deterioramento è salito all'1,3%, dall'1,1 dello scorso mese di dicembre, a causa dell'andamento dei finanziamenti alle imprese. Luci e ombre. Un quadro economico condizionato dagli scenari internazionali attraversati da venti di guerra.

La Banca d'Italia ha anche presentato il suo programma di Educazione finanziaria in Sardegna. Tante iniziative in diverse aree dell'Isola per rafforzare, soprattutto tra i giovani, la cultura economica.