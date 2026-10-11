Attimi di forte apprensione a Tertenia per un pensionato del paese punto da una vespa. L’uomo, residente in paese, dopo la puntura ha manifestato in pochi minuti una violenta reazione allergica. Una situazione precipitata in pochi istanti che ha fatto scattare l’allarme al 118.

Sul posto, ieri mattina, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza della Croce verde, ma il mezzo in quel momento era già impegnato in un altro evento nel territorio. In virtù della potenziale gravità del quadro clinico, compatibile con uno shock anafilattico, la centrale operativa del 118 di Sassari ha disposto l’invio immediato dell’elicottero dell’Areus.

Il mezzo ha raggiunto Tertenia in pochi minuti, ha caricato il paziente e ha fatto rotta verso l’ospedale di Lanusei. Già durante il volo, le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento. L’elicottero è atterrato sull’elisuperficie dei vigili del fuoco di Lanusei e da qui il pensionato è stato trasferito su un’ambulanza e accompagnato al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Roberto Secci

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