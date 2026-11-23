Mariella Manca di Norbello è stata operata un anno fa a Lanusei. Quando ha riaperto gli occhi c’erano al suo fianco i medici Giampietro Gusai e Massimiliano Tuveri. «Il livello assistenziale è molto alto. Oggi ho ripreso la mia vita in mano. Mi dedico al canto e alla musica, studio archeologia, sto cercando di dar più valore al tempo».

Tornare alla vita dopo una diagnosi di tumore. Sentirsi capiti e supportati da medici capaci e dotati umanità ed empatia. I pazienti di Massimiliano Tuveri, chirurgo dell’ospedale ogliastraino, durante la giornata mondiale del tumore al pancreas, lo hanno evocato spesso durante la giornata celebrata nell’aula consiliare. Tuveri era assente per motivi familiari ma presente, insieme ai colleghi, nelle parole dei suoi pazienti. Un medico gentiluomo capace di creare un ponte con Negrar, in Veneto, il meglio in fatto di chirurgia del pancreas.

Collaborazione

In questa battaglia servono validi alleati, indispensabile collaborare con altri ospedali. Lo ha rimarcato Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra. A Lanusei arrivano pazienti da tutta l’isola. Egidio Sardu, di Decimomannu ha scoperto la patologia nel 2023. «Benedetto sia l’incontro con i medici a Verona, dapprima Massimiliano Paiella e poi Massimiliano Tuveri». Una vita cambiata all'improvviso. Oggi Sardu arriva in Ogliastra per i controlli periodici, non gli manca il sorriso ma ha sottolineato nel suo intervento l’importanza di accedere alle cure: «Chi non ha le possibilità economiche per spostarsi, per pagarsi un biglietto aereo e la permanenza in una città come Verona, come deve fare? Chi non li ha non si cura».

Psicologia

Gabriella Todde di San Vito, ha sottolineato l’importanza dell’aspetto psicologico nell’affrontare la patologia. Con Tuveri ha siglato un patto: «Ho chiesto di avere meno informazioni possibili, volevo solo quelle necessarie per trovare l’energia per contrastare la malattia. Il medico si rapporta con il linguaggio che vuoi, con me parlava per metafore. Ho vissuto mesi affidandomi alla persona migliore». Daniela Sitzia, dirigente Anci, ha raccontato la malattia vissuta da un familiare: «Gli davano due mesi di vita, da quel momento sono passati cinque anni vissuti ogni giorno come un dono». Il sindaco Davide Burchi e la consigliera Bettina Pisanu hanno infine invitato il pubblico fuori dal municipio. Il palazzo del comune si è colorato di viola con un messaggio: il coraggio e la bellezza hanno sconfitto il cancro.

Francesca Lai