Sarà J-Ax a guidare Tortolì verso il 2027. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi sui canali del Comune. L’appuntamento è fissato per mercoledì 31 dicembre, in piazza Rinascita, dove il rapper milanese si esibirà in concerto per la notte di San Silvestro.

La locandina diffusa dal Comune mostra J-Ax in primo piano, con cappello nero, occhiali e gilet in pelle, su uno sfondo scuro attraversato da scie luminose che richiamano i fuochi d’artificio.

Secondo quanto comunicato, l’artista porterà sul palco di piazza Rinascita le sue canzoni più note e i successi che hanno segnato la sua carriera, per il grande concerto che accompagnerà i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. La scelta di piazza Rinascita conferma la formula già adottata negli ultimi anni: il Capodanno come festa collettiva e aperta, nel cuore della cittadina.

Lo scorso Capodanno, nella stessa piazza, si erano esibiti Benji & Fede, richiamando in Ogliastra pubblico da tutto il territorio. Con J-Ax, l’amministrazione punta ora su un artista trasversale, capace di intercettare pubblici diversi, dai più giovani a chi lo segue dagli esordi. La notizia, diffusa in mattinata, ha subito generato reazioni e condivisioni sui social. Nei commenti sotto il post del Comune, molti utenti hanno accolto con entusiasmo la scelta, definendola un grande colpo per la città e manifestando l’intenzione di partecipare.

L’unica certezza, per ora, è quella scritta sulla locandina: Tortolì saluterà il 2027 con J-Ax.