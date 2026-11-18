Non è una leggenda da bar, non è il solito racconto gonfiato al rientro dal bosco. È un porcino vero, pesato, fotografato. Due chili e mezzo. Trovato nei giorni scorsi da Giovanni Secci a Lassinapese, località a nord-est dell’abitato di Triei. La zona la conoscono bene i cercatori di funghi. Lì, sotto i lecci, dove l’ombra resta fitta anche a mezzogiorno e il terreno profuma di umido e di foglie, Giovanni ha visto quello che tutti i fungaioli sognano una volta nella vita.

Un cappello enorme, largo quasi quanto un piatto da portata, carnoso, compatto, con quella colorazione nocciola che solo il porcino sano, cresciuto bene, sa avere. Il gambo grosso, solido. In mano, come si vede nella foto scattata sul posto, sembra quasi più grande del volto di chi lo regge. E non è un effetto della prospettiva: la bilancia ha parlato chiaro: 2.550 grammi. Non è stato un ritrovamento casuale. Chi va per funghi a Triei lo sa: bisogna camminare, guardare, tornare negli stessi posti anno dopo anno, conoscere le piante, le esposizioni, i giorni giusti dopo la pioggia.

Lassinapese è uno di quei posti. Lecceta vecchia, terreno buono, silenzio. Il posto giusto, nel momento giusto. Giovanni Secci lo ha raccolto con la calma di chi sa cosa ha tra le mani. Niente corsa, niente clamore. Prima la foto sotto gli alberi, con il bosco ancora alle spalle, poi il peso. Perché un porcino così non si racconta soltanto: si mostra. A Triei, in questi giorni, la notizia ha già fatto il giro. Due chili e mezzo non sono un record da guinness, ma sono la prova che la stagione, qui, è generosa. E che sotto i lecci di Lassinapese, se sai dove guardare, il bosco sa ancora sorprendere.