Ilbono ha perso la sua nonnina più amata. Si è spenta oggi Dina Sodde, a 105 anni. Li aveva compiuti il 27 agosto scorso, quando nella sua abitazione erano arrivate anche autorità civili e religiose. Signorina Dina era diventata un simbolo della comunità e di tutta l’Ogliastra: negli ultimi anni il paese l’aveva festeggiata più volte, con la messa di ringraziamento nella parrocchia di San Giovanni Battista e la festa con famiglia e concittadini, tra torte, musica e tanti auguri. Una vita lunga attraversata dalla fede (era devota alla Madonna) e dall’amore per la famiglia, come raccontava con profondo orgoglio.