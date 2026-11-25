Lo stabilimento Saipem di Arbatax ha ospitato gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore di Tortolì in occasione del Pmi day 2026, l’iniziativa promossa dalla Piccola Industria di Confindustria insieme alle associazioni territoriali. L’evento coinvolge aziende e studenti ogliastrini allo scopo di far conoscere ai giovani le realtà produttive del territorio e avvicinarli al mondo del lavoro. Nel corso della mattinata di oggi, i ragazzi delle classi quinte dell’indirizzo elettrotecnico hanno potuto conoscere da vicino alcune delle principali attività e competenze dell’Intermare. Il programma ha previsto approfondimenti sull’ingegneria e sulla modellazione 3D delle strutture, sulle tecniche di saldatura e sui controlli di qualità e sulle attività di impiantistica. Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione sulla sicurezza e sulla gestione dei rischi in cantiere. A completare l’esperienza, una visita guidata al cantiere, che ha consentito agli studenti di entrare direttamente in contatto con gli spazi e le attività di una delle realtà industriali più importanti del territorio. La partecipazione al Pmi day di Confindustria si inserisce nel percorso di dialogo di Saipem con il territorio e con il mondo della scuola, con l’obiettivo di contribuire a diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza delle professionalità tecniche e delle opportunità legate al settore energetico del futuro.