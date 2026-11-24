Tra il centro abitato e il lungomare di Cardedu sono stati realizzati dieci nuovi attraversamenti rialzati. L'intervento ha generato polemiche tra residenti e automobilisti, che sostengono che i manufatti siano troppo alti.

Nei giorni scorsi si sono verificati due episodi che hanno alimentato il dibattito. Ieri, un pullman dell’Arst ha rotto il motore dopo il passaggio su uno dei dossi in via del Mare. Nel fine settimana, l’auto dei carabinieri di Jerzu è stata coinvolta in un incidente in corrispondenza di un attraversamento. Le critiche riguardano l’altezza dei dossi e le conseguenze per i mezzi in transito. Secondo chi contesta l’opera, i veicoli rischiano di subire danni e di affrontare difficoltà nel passaggio.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Cardedu, Marcello Vacca, che ha difeso la regolarità dell’intervento. «Sono regolari», ha affermato il primo cittadino. «La segnaletica è in corso di posa. Sono consapevole dei disagi, ma per limitare la velocità qualcosa bisognava pur farla. Sulla strada per Museddu ci sono troppe croci». Il sindaco ha quindi confermato che la segnaletica è in fase di completamento. Ha riconosciuto l’esistenza di disagi per chi transita, ma ha collegato la realizzazione degli attraversamenti alla necessità di ridurre la velocità. Il riferimento è alla strada per Museddu, indicata dal primo cittadino come un tratto interessato da numerosi incidenti gravi nel tempo. In attesa del completamento della segnaletica, l’indicazione rivolta agli automobilisti è di procedere con prudenza in prossimità degli attraversamenti, riducendo la velocità e prestando attenzione alle condizioni della strada.