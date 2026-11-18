Il servizio di Neuropsichiatria infantile della Asl Ogliastra ha una nuova casa in via Verdi a Bari Sardo: 300 metri quadri, sei ambulatori, una palestra dedicata ai piccoli pazienti, una squadra di specialisti in ascolto. La domanda di assistenza è in forte cresciuta: disturbi dello sviluppo, problemi e dello spettro autistico, difficoltà emotive e comportamentali. Un fardello gravoso per i bimbi e le loro famiglie. In Italia i disturbi neuropsichiatrici interessano due milioni di ragazzi, sono 600 mila i pazienti in carico al servizio sanitario.

Questa mattina il taglio del nastro nel nuovo presidio che si affianca alle sedi di Lanusei e Jerzu. Il trasloco da Tortolì non è stato indolore. I genitori dei bimbi della cittadina hanno lamentato disagi legati a spostamenti e spese. La Asl ha dovuto trovare locali adatti al servizio e trovato a Bari Sardo un interesse manifesto e con tutte le carte in regola. Il Comune ha concesso i locali alla Asl Ogliastra in comodato d’uso gratuito per due anni: spazi ampi e luminosi, ristrutturati su misura.

«Prendersi cura dei più piccoli significa guardare al futuro – spiega il direttore generale della Asl Andrea Fabbo – la salute dei bambini e dei ragazzi è una priorità per l’azienda. Vogliamo che ogni famiglia trovi luoghi accoglienti e di qualità, dove sentirsi ascoltata e accompagnata». L’intesa tra Comune e azienda è stata la chiave. «Ci siamo messi a disposizione della Asl per dovere istituzionale e con spirito di collaborazione – sottolinea il sindaco Ivan Mameli – vogliamo che il servizio offra a tutti i bambini e i ragazzi la qualità delle cure che meritano, con professionisti qualificati e una struttura sicura, accogliente e pensata per le loro esigenze».

A lavorare a Bari Sardo un’équipe di 12 professionisti: i neuropsichiatri infantili Vanessa Barrui, Roberto Origlasso e Francesca Simbula, affiancati dalle specializzande Alessia Melis e Silvia Lazzaroli, la psicologa e psicoterapeuta Claudia Deidda, le logopediste Monica Deiana, Francesca Lai e Stefania Serra, la psicomotricista Erika Monni, la terapista della riabilitazione psichiatrica Erica Mulas; l’educatrice Giulia Perda; l’assistente sociale Marzia Demontis e l’infermiera Daniela Tatti.