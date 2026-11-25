Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Lanusei, in viale Europa, dove una Fiat Punto condotta da un residente ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.

Il conducente, accortosi del fumo che usciva dal vano motore, è riuscito a mantenere la calma, accostare l’auto al bordo della strada e mettersi in salvo appena in tempo. Pochi istanti dopo, l’utilitaria è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, e la polizia locale, che ha regolato la viabilità. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni di spegnimento e bonifica. Illeso il conducente. Nessun dubbio sulle cause del rogo, ovvero di natura tecnica.