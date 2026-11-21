Pitture sepolte sotto tre strati di intonaco, disegni e simboli con retaggi bizantini, al centro della scena la croce greca con il monogramma dell’imperatore Costantino. All’ombra di questo segno si è pregato per secoli e secoli. San Sebastiano è un luogo santo e le origini della chiesa si perdono nelle nebbie del tempo. L’impianto originario è di origine preromanica, tra l'XI e il XII secolo e un’ipotesi di datazione ne colloca la costruzione tra il 950 e il 1000. Il santuario madre di Foghesu stava per essere demolito. A salvarlo i fondi Pnnr, quasi 800 mila euro e l’impegno dell’amministrazione comunale.

Un particolare degli affreschi

Ieri una processione ha accompagnato il santo nella chiesa a lui dedicata. Nelle intenzioni della Soprintendenza un lavoro conservativo e di valorizzazione. Si è cominciato dalla copertura, basata su capriate in legno di rovere lamellare, sicura e meno invasiva, è stata rifatta la pavimentazione e installata una nuova illuminazione.