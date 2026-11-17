Il cantiere di via Monsignor Virgilio entra nella fase decisiva. Ieri sono stati scaricati i primi 300 quintali di granito chiaro destinati alla nuova pavimentazione dei marciapiedi. Bancali allineati lungo la strada, lastre già segnate e pronte per la posa. È il primo segnale concreto di avanzamento dei lavori nella via dello shopping, inaugurati all’alba dell’autunno. Domani potrebbe cominciare la posa vera e propria.

È atteso l’arrivo da fuori Ogliastra di una squadra di artigiani specializzati, incaricata di realizzare la pavimentazione. Finora il cantiere era rimasto nella fase preparatoria: transenne, scavi, sottofondi. Con l’arrivo del materiale, il volto della strada comincia a cambiare. Il granito chiaro, scelto per i marciapiedi, darà un nuovo aspetto a via Monsignor Virgilio, l’arteria commerciale più frequentata di Tortolì.

L’obiettivo è restituire decoro, regolarità e sicurezza ai percorsi pedonali, da tempo al centro delle richieste di residenti e commercianti. Per i negozianti, il cantiere resta un passaggio delicato: disagi inevitabili nelle prossime settimane, ma anche l’attesa di una strada più ordinata e più attrattiva per chi passeggia e fa acquisti. Nei prossimi giorni si capirà il ritmo dei lavori. Se la posa partirà come previsto, i primi tratti di nuovo marciapiede potrebbero diventare visibili già entro la settimana.