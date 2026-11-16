Elena Usala, estetista e dermopigmentista di Tortolì, ha conquistato il terzo posto mondiale al New Generation Global Awards 2026, una manifestazione che si è svolta in Tunisia e ha riunito professionisti del settore provenienti da diversi Paesi.

Un riconoscimento importante per la professionista sarda, che dal 2015 lavora nel campo dell'estetica e del trucco permanente. Dopo essersi trasferita a Cagliari quindici anni fa, ha costruito nella città il proprio percorso professionale, fino ad aprire il centro estetico Makeover, dove oggi si occupa di dermopigmentazione e formazione. Usala è stata selezionata per rappresentare l'Italia nella categoria Full Lips, dedicata alla dermopigmentazione delle labbra. La prova prevedeva la realizzazione di un trattamento in un tempo massimo di due ore e mezza, con una valutazione affidata a una giuria internazionale. Tra i criteri presi in considerazione la simmetria, la saturazione del colore, la precisione, la pulizia del lavoro e l'armonia del risultato.

«È stata un'emozione davvero indescrivibile. Dietro questo risultato ci sono anni di studio, sacrifici, investimenti, aggiornamenti professionali e tanta determinazione», racconta Elena Usala. «Non considero questo risultato un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza per continuare a crescere e migliorarmi». Partecipare a una competizione internazionale, spiega, significa soprattutto mettersi alla prova e confrontarsi con professionisti di alto livello: «Salire sul podio è stata una conferma del percorso che sto costruendo con tanta passione e dedizione».

Elena Usala porta avanti anche progetti di formazione: «Credo molto nella condivisione delle conoscenze e nella possibilità di trasmettere ad altri ciò che ho imparato durante il mio percorso», sottolinea. «Sono particolarmente orgogliosa delle mie origini: sono nata a Tortolì, ho scelto Cagliari come città in cui vivere e realizzare i miei progetti e oggi sono felice di aver portato un pezzo della mia Sardegna su un palcoscenico internazionale».

«Vorrei che questo risultato – è l’auspicio - fosse anche un messaggio per chi ha un sogno professionale: con impegno, costanza, passione e sacrificio è possibile raggiungere traguardi che inizialmente sembrano lontanissimi. Per me questo terzo posto mondiale non è soltanto un premio, ma il riconoscimento di un percorso fatto di passione, coraggio e determinazione. E soprattutto, è uno stimolo a non smettere mai di credere in ciò che faccio».

(Unioneonline/D)