I colori, i passi, i suoni e le tradizioni di Tortolì in scena a Budapest. La capitale ungherese li ha accolti con la sua luce dorata sul Danubio, con le sue piazze piene di voci, bandiere e costumi da tutto il mondo. Al Festival internazionale del folklore, tra una decina di gruppi arrivati da Bulgaria, Serbia, Romania e altri Paesi, ieri c’era anche un pezzo di Sardegna. C’era Tortolì. Sono entrati in scena in 32. Trentadue ballerini del gruppo folk Sant’Andrea, trentadue storie, trentadue cuori che battevano allo stesso ritmo. Non erano solo in un teatro ungherese. Portavano con sé un paese intero, la sua piazza, le sue feste, le sue nonne che ancora insegnano i passi ai nipoti tenendoli per mano.

Prima ancora della musica, a parlare sono stati i costumi. Il rosso cupo delle gonne, ricamato con pazienza infinita, il nero vellutato dei corpetti, il bianco candido delle camicie, i fazzoletti annodati con cura, gli ori che brillavano al collo delle donne, i cappelli e i pantaloni scuri degli uomini, fieri e composti. Erano memoria cucita addosso. Ogni piega raccontava un lavoro nei campi, una processione, un matrimonio, una domenica di festa a Tortolì. Il pubblico di Budapest lo ha capito subito: quando la tradizione è vera, non ha bisogno di traduzione.

Poi è arrivata la musica e con lei, i passi. Il suono deciso dell’organetto, il ritmo che incita, la voce che si alza e si intreccia. I ballerini si sono presi per mano, hanno formato il cerchio, hanno iniziato a muoversi come si fa da sempre, in Sardegna: insieme, mai da soli. Passi piccoli e precisi, poi più larghi, più veloci. Salti, giri, battiti di piedi sul legno del palco che sembravano tamburi. Le gonne si sono aperte come fiori, le mani si sono strette più forte, gli sguardi si sono incrociati con quel sorriso che chi balla il folk conosce bene: la fatica che diventa gioia. Erano i balli tipici del territorio, quelli che nelle sagre estive fanno alzare in piedi anche chi dice “io non ballo”. A Budapest, hanno fatto la stessa cosa. Il pubblico ungherese, all’inizio incuriosito, poi rapito, alla fine ha battuto le mani a tempo, si è lasciato trascinare.