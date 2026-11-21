Un incendio di origine dolosa ha completamente distrutto una Jaguar E-Pace di proprietà di un noto ingegnere di Siniscola.

L’episodio si è verificato intorno alle 3 della notte in località Janna ‘e Flore, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

L’autovettura era parcheggiata lungo una stradina sterrata, a ridosso dell’abitazione del proprietario. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, distruggendolo completamente.

L’intervento dei pompieri ha consentito di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area, scongiurando il rischio di propagazione dell’incendio.

Dai primi rilievi e dall’analisi della dinamica del rogo, l’origine dell’incendio sarebbe riconducibile a un atto doloso compiuto da ignoti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.