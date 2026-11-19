Cambio in panchina al Taloro Gavoi. Dopo la sconfitta per 4-1 sul campo della matricola Bonorva, la società ha esonerato Alberto Pinna e ha affidato la squadra a Sebastiano Pinna. Il nuovo tecnico eredita una situazione complicata: dopo dieci giornate i gavoesi sono a quota 10, frutto di tre vittorie, un pareggio e sei sconfitte. L’esordio è in programma già sabato alle 15 al Maristiai, contro un Tempio che insegue a un solo punto. Cagliaritano, classe 1971, Sebastiano Pinna è un volto molto noto del calcio sardo. Da centrocampista ha vestito le maglie di Tempio e Torres e quella del Cagliari, con cui ha conquistato la promozione in Serie A. In panchina ha guidato il Guspini dal 2015 al 2017, portandolo in Eccellenza, poi il Castiadas, vincendo l’Eccellenza nel 2018 con il salto in Serie D. Ha allenato anche il Porto Torres in Serie D e soprattutto la Ferrini, dove è rimasto per diverse stagioni a partire da dicembre 2018, conducendo i cagliaritani al miglior risultato della loro storia. Nel suo curriculum anche la Costa Orientale Sarda in Serie D e il Villasimius, salvato in Eccellenza. Curiosità: proprio il Taloro aveva eliminato la sua Ferrini nella semifinale playoff, al 118'. Ora a Gavoi il compito è risalire la classifica.