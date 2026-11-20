Sarà potenziato il Punto di facilitazione digitale del Comune di Dualchi. La giunta comunale, con la deliberazione del 16 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato l'adesione all'iniziativa della Regione destinata a rafforzare la rete dei servizi di facilitazione digitale sul territorio.
Per il Comune è previsto un contributo regionale massimo di 25mila euro, nell'ambito delle risorse stanziate dalla legge regionale 20/2026 e degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale.
L'obiettivo è assicurare la continuità delle attività già avviate attraverso la misura Pnrr, offrendo assistenza soprattutto alle persone che incontrano maggiori difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici e nell'accesso ai servizi della pubblica amministrazione disponibili online.
Il punto di facilitazione continuerà a essere operativo nei locali del Centro di aggregazione sociale di Dualchi, dove il servizio dovrà favorire l'inclusione digitale, aiutando i cittadini ad acquisire maggiore autonomia nell'utilizzo delle nuove tecnologie.
(Unioneonline/En.Ne.)