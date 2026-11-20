Anche Angelino Sau ha ha raggiunto il secolo di vita, confermando la solida tradizione di longevità del capoluogo di Macomer.

Il nuovo centenario della cittadina è stato festeggiato ieri, circondato da figli, nipoti, nuore, dal genero e da numerosissimi amici. Presente anche il sindaco Riccardo Uda che, come di consueto, ha voluto portare il saluto e gli auguri dell'amministrazione comunale, quindi dell'intera comunità macomerese. Religiosissimo, tiu Angelinu, ha pregato assieme a tutti e ha ricevuto il ringraziamento anche dal parroco Andrea Rossi. Il sindaco Riccardo Uda gli ha quindi donato nuovo centenario una pergamena ricordo e la riproduzione della Veneretta, la statuetta diventata simbolo di Macomer.